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Динамо огласило заявку на Лигу Европы

Киевская команда будет противостоять на групповом этапе турнира Ренну, Фенербахче и АЕКу.
Сегодня, 20:55
Динамо сыграет на групповом этапе Лиги Европы / ФК Динамо Киев
Динамо сыграет на групповом этапе Лиги Европы / ФК Динамо Киев
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Киевское Динамо огласило заявку команды для участия в групповой стадии Лиги Европы сезона-2022/23.

Список игроков, которые смогут принять участие в матчах с французским Ренном, турецким Фенербахче и кипрским АЕКом, "бело-синие" опубликовали на своем официальном сайте.

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Заявка Динамо:

Вратари: 1.Георгий Бущан, 35.Руслан Нещерет*, 71.Денис Бойко, 74.Денис Игнатенко*

Защитники: 2.Константин Вивчаренко*, 3.Антон Боль*, 4.Денис Попов, 6.Никита Бурда, 20.Александр Караваев, 21.Александр Кравченко, 24.Александр Тымчик, 25.Илья Забарный*, 34.Александр Сирота, 44.Владислав Дубинчак, 94.Томаш Кендзера

Полузащитники: 5.Сергей Сидорчук, 7.Владислав Кабаев, 8.Владимир Шепелев, 9.Кахим Пэррис, 10.Николай Шапаренко, 14.Александр Яцык*, 15.Виктор Цыганков, 18.Александр Андриевский, 19.Денис Гармаш, 29.Виталий Буяльский, 30.Самба Диалло, 37.Антон Царенко*

Нападающие: 11.Владислав Ванат*, 17.Владислав Супряга, 41.Артем Беседин

* - игроки, заявленные по списку Б

Напомним, что на групповом этапе Лиги Европы Динамо стартует выездным матчем против Фенербахче. Поединок состоится в четверг, 8 сентября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Фенербахче - Динамо.

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