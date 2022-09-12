Матч Арсенал - ПСВ в Лиге Европы под угрозой срыва
Поединок может не состояться в назначенные сроки из-за нехватки полицейского персонала.
Игра второго тура группового этапа Лиги Европы между лондонским Арсеналом и ПСВ Эйндховен может быть перенесена на неопределенный срок.
Как сообщает The Telegraph, существует вероятность, что матч не состоится из-за возникшей нехватки полицейского персонала в связи с подготовкой к похоронам Елизаветы II
В данный момент ведутся переговоры между представителями УЕФА и руководством лондонской полиции.
Примечательно, что матч лондонского Челси пройдет, как и было запланировано ранее, в среду, 14 сентября, Также вовремя сыграет свой матч Ливерпуль, во вторник, 13 сентября.
Напомним, Елизавета II скончалась в Балтиморе, в четверг, 8 сентября.