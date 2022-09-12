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Матч Арсенал - ПСВ в Лиге Европы под угрозой срыва

Поединок может не состояться в назначенные сроки из-за нехватки полицейского персонала.
Сегодня, 13:57
Лондонская полиция / Getty Images
Лондонская полиция / Getty Images
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Игра второго тура группового этапа Лиги Европы между лондонским Арсеналом и ПСВ Эйндховен может быть перенесена на неопределенный срок.

Как сообщает The Telegraph, существует вероятность, что матч не состоится из-за возникшей нехватки полицейского персонала в связи с подготовкой к похоронам Елизаветы II 

В данный момент ведутся переговоры между представителями УЕФА и руководством лондонской полиции.

Примечательно, что матч лондонского Челси пройдет, как и было запланировано ранее, в среду, 14 сентября, Также вовремя сыграет свой матч Ливерпуль, во вторник, 13 сентября.

Напомним, Елизавета II скончалась в Балтиморе, в четверг, 8 сентября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы лондон ПСВ Арсенал Лондон
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