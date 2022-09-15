Динамо - АЕК Ларнака: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Команды встретятся во втором туре группового этапа Лиги Европы-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 15 сентября, киевское Динамо сыграет с АЕК Ларнака во втором туре группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23.

Из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину киевский коллектив не может проводить матчи на своем стадионе, поэтому предстоящий поединок будет только формально домашним для украинской команды и состоится в Польше.

Поединок пройдет в Кракове (Польша) на стадионе Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По мнению экспертов, в предстоящем поединке гораздо больше шансов на победу у подопечных Мирчи Луческу.

Прогноз на матч Динамо – АЕК Ларнака

На победу Динамо Киев можно поставить с коэффициентом 1,79, в то время как триумф кипрской команды оценили в 4,80.

На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 3,75.

Аналитики также считают, что предстоящий матч не будет радовать большим количеством голов. Эксперты считают, что в игре будет забито два гола - на что можно поставить с коэффициентом - 1.31, а от количество трех голов оценивается - 1.99.

Читай также: Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Отметим, что ранее команды ни разу не играли между собой.

Напомним, в первом туре группового этапа Динамо на выезде уступило Фенербахче (1:2), а АЕК Ларнака с аналогичным счетом проиграл Ренну (Франция).