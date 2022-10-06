Зинченко - вне заявки на матч против Буде/Глимт
Украинец пропустит матч Лиги Европы.
В рамках третьего тура Лиги Европы Арсенал встретится с норвежским Буде/Глимт
Украинец Александр Зинченко пропустит данный поединок. Футболист оказался вне заявки.
Арсенал: Тернер, Томиясу, Холдинг, Габриэль, Тирни, Локонга, Джака, Маркиньос, Виейра, Мартинелли, Нкетия.
Запасные: Хейн, Уайт, Седрик, Салиба, Партей, Цирьян, Смит, Сака, Жезус, Эдегор,Нельсон
Буде/Глимт: Хайкин, Сампстед, Мое, Лоде, Вембангомо - Сальтнес, Вельтесен, Берг - Мвуко, Еспейорд, Пеллегрино.
Запасные: Лунд, Ларсен, Уйбратен, Амундсен, Грюнбек, Сольбаккен, Кондратсен, Бакен. Серли, Зугель, Сальвесен.
В данный момент неизвестна причина отсутствия Зинченка в заявке.
Матч Арсенал - Буде/Глимт начнется в 22:00 по киевскому времени.