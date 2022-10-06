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Зинченко - вне заявки на матч против Буде/Глимт

Украинец пропустит матч Лиги Европы.
Сегодня, 20:53
Александр Зинченко
Александр Зинченко
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В рамках третьего тура Лиги Европы Арсенал встретится с норвежским Буде/Глимт

Украинец Александр Зинченко пропустит данный поединок. Футболист оказался вне заявки.

Арсенал: Тернер, Томиясу, Холдинг, Габриэль, Тирни, Локонга, Джака, Маркиньос, Виейра, Мартинелли, Нкетия.

Запасные: Хейн, Уайт, Седрик, Салиба, Партей, Цирьян, Смит, Сака, Жезус, Эдегор,Нельсон 

Буде/Глимт: Хайкин, Сампстед, Мое, Лоде, Вембангомо - Сальтнес, Вельтесен, Берг - Мвуко, Еспейорд, Пеллегрино.

Запасные: Лунд, Ларсен, Уйбратен, Амундсен, Грюнбек, Сольбаккен, Кондратсен, Бакен. Серли, Зугель, Сальвесен.

В данный момент неизвестна причина отсутствия Зинченка в заявке.

Матч Арсенал - Буде/Глимт начнется в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Арсенал Лондон Буде-Глимт
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