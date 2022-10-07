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Тренер Ренна: Победа над Динамо заслуженная, несмотря на то что она была добыта только в конце матча

Наставник французской команды оценил успех своих подопечных в поединке с киевлянами.
Сегодня, 12:42
Бруно Женезио / Getty Images
Бруно Женезио / Getty Images
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Главный тренер Ренна Бруно Женезио прокомментировал победу над Динамо со счетом 2:1 в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

"Победа над Динамо целиком заслуженная, несмотря на то что она была добыта только в конце матча. Наша команда показала волевые качества и хорошее качество игры, которая вымотала соперника. У всех команд есть слабые места, и мы поплатились за это. Это единственный негативный момент, который я увидел.

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В целом, мне очень понравился рисунок игры моей команды, созданный при участии всех игроков. В нашей игре против хорошего коллектива были благородство и разнообразие, а вышедшие на замены молодые игроки придали нашей игре решимости.

Еще рано говорить о каких-то достижениях, но мы на верном пути. Мы должны хорошо выступить в турнире до конца, начиная с ближайшего ответного матча против Динамо в Кракове. Но прежде нам необходимо сосредоточиться на дерби против Нанта", - приводит слова Женезио официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы Ренн - Динамо (2:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы ренн Динамо Киев Бруно Женезио
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