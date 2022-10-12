Забарный: Мы хорошо выглядели в Лиге Европы, просто чего-то не хватало

Защитник Динамо Илья Забарный прокомментировал будущий поединок группового раунда Лиги Европы против французского Ренна.

"Ракетный обстрел Киева и других городов Украины? Думаю, такие вещи влияют на каждого украинца, подобное очень тяжело переживать. Конечно, команда была в трауре, думаю, в 21 веке такие вещи недопустимы. Наши футболисты понимают, что с помощью футбола мы можем подарить людям приятные эмоции и немного отвлечь их от происходящего на Родине.

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Несмотря на последние неудачи в Лиге Европы, мы хорошо выглядели с точки зрения командной игры. Просто чего-то не хватало. Надеюсь, поражения никак не повлияли на наше психологическое состояние. Завтра выйдем на поле и будем показывать свой максимум", - приводит слова Забарного официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Ренн состоится в Кракове в четверг, 13 октября. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Ренн.