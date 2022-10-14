"Цель достигнута дважды": Тренер Ренна оценил победу над Динамо в Лиге Европы

Главный тренер Ренна Бруно Женезио прокомментировал победу над Динамо (1:0) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы, после которой киевляне потеряли все шансы на плей-офф турнира.

Предыдущая встреча команд также завершилась победой французского коллектива со счетом 2:1.

"Цель была достигнута нами дважды. Мы победили и уже точно финишируем как минимум на втором месте, что означает как минимум 1/16 финала Лиги Европы. Теперь мы поедем на выездной матч с Фенербахче чтобы побороться за первое место. Мы конкуренты и к тому же они постараются избежать лишних матчей в феврале.

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Считаю эту победу довольно обнадеживающей для прогресса команды. Это была не лучшая наша игра, но с точки зрения зрелости и солидности очень интересная. Все матчи в Лиге Европы сложные.

Пользуясь случаем, хочу выразить уважение команде Динамо, потому что, учитывая условия, в которых они готовятся, с очень дальними поездками, и обстоятельства, которые происходят на их родине, они доставили нам немало проблем. Мы должны их поздравить, они провели очень хорошую игру.

Что касается нас, я думаю, мы можем лучше играть в нападении. Во втором тайме мы должны были забивать второй гол и отойти в защиту, но мы знали, как играть надежно, как оставаться организованными и сбалансированными. Наша защита сыграла солидно и серьезно, мне это очень понравилось. Это было непросто, потому что впереди у соперника были хорошие игроки", - приводит слова Женезио официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги Европы Динамо - Ренн (0:1).