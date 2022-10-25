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Матч АЕК - Динамо обслужит фартовый для киевской команды арбитр

"Бело-синие" встретятся с клубом из Ларнаки в поединке Лиги Европы.
Сегодня, 15:35
Джон Битон / Getty Images
Джон Битон / Getty Images
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В четверг, 27 октября, киевское Динамо в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде с кипрским АЕКом из Ларнаки.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на предстоящий поединок была назначена шотландская бригада арбитров во главе с Джоном Битоном.

Помогать ему на линиях будут его соотечественники Дэниэл Макфарлейн и Дуглас Поттер, четвертый арбитр - Стивен Маклин. Арбитр VAR - Джарред Джиллетт из Австралии, ассистент VAR - Питер Бэнкис из Англии.

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Ранее Динамо уже успешно пересекалось с Битоном. Шотландский рефери работал на матче киевлян в Лиге Европы в 2018 году, когда они одержали победу со счетом 3:1 над Ренном, с которым встречались и в нынешнем розыгрыше турнира.

Для других украинских клубов матчи, на которых работал Битон, завершались неудачей. Александрия в 2016 году в квалификации Лиги Европы проиграла 1:3 хорватскому Хайдуку, а Заря в 2017 году в Лиге Европы уступила 0:2 немецкой Герте.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча АЕК - Динамо, которая начнется в 19:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Динамо Киев аек ларнака
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