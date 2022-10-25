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Стала известна заявка Динамо на матч с АЕК Ларнакой

Команда Мирчи Луческу постарается набрать первые баллы в еврокубковом турнире.
Сегодня, 14:15
Александр Караваев / ФК Динамо Киев
Александр Караваев / ФК Динамо Киев
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В четверг, 27 октября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо сыграет с АЕК Ларнакой (Кипр).

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу огласил заявку команды на поединок. В список вошло 22 футболиста.

Вратари: Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Юрий Авраменко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Кахим Пэррис, Самба Диалло;

Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.

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Напомним, после 4 туров Динамо в турнирной таблице группы идет последним без баллов. АЕК Ларнака идет третьей с 3 очками.

Отметим, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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