Ванат, Шепелев и Кабаев выйдут в старте Динамо на матч с АЕКом
В четверг, 27 октября, киевское Динамо в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы сыграет на выезде с кипрским АЕКом из Ларнаки.
Перед поединком главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу огласил стартовый состав своей команды.
Читай также: АЕК Ларнака - Динамо Киев: где смотреть матч 27.10.2022 группового этапа Лиги Европы
Место в воротах займет Руслан Нещерет, в центре защиты будут действовать Илья Забарный и Александр Сирота, в средней линии с первых минут выйдет Владимир Шепелев, а на острие атаки сыграет Владислав Ванат.
Динамо: Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Кабаев, Ванат
Запасные: Игнатенко, Авраменко, Попов, Бурда, Пэррис, Гармаш, Караваев, Кравченко, Диалло, Беседин, Кендзера
Cтартовий склад «Динамо» на матч проти АЕКа ⚪️🔵 pic.twitter.com/cXCkp7iVhU— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 27, 2022
Напомним, что матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы между АЕКом и Динамо начнется в 19:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча АЕК - Динамо.