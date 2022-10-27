Ванат, Шепелев и Кабаев выйдут в старте Динамо на матч с АЕКом

Мирча Луческу определился с составом на пятый поединок группового этапа Лиги Европы.

В четверг, 27 октября, киевское Динамо в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы сыграет на выезде с кипрским АЕКом из Ларнаки.

Перед поединком главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу огласил стартовый состав своей команды.

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Место в воротах займет Руслан Нещерет, в центре защиты будут действовать Илья Забарный и Александр Сирота, в средней линии с первых минут выйдет Владимир Шепелев, а на острие атаки сыграет Владислав Ванат.

Динамо: Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Кабаев, Ванат

Запасные: Игнатенко, Авраменко, Попов, Бурда, Пэррис, Гармаш, Караваев, Кравченко, Диалло, Беседин, Кендзера

Cтартовий склад «Динамо» на матч проти АЕКа ⚪️🔵 pic.twitter.com/cXCkp7iVhU — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 27, 2022

Напомним, что матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы между АЕКом и Динамо начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча АЕК - Динамо.