Хави: Роналду по-прежнему может делать разницу
Испанец объективно высказался об уровне игры ключевого футболиста манкунианцев.
Главный тренер Барселоны Хави высказался о форварде Криштиану Роналду перед играми с Манчестер Юнайтед в Лиге Европы.
"Роналду кажется мне отличным игроком, который ознаменовал эру в мировом футболе. Он по-прежнему может делать разницу", – сказал Хави в интервью As.
В текущем сезоне на счету Роналду 1 гол в 10 матчах АПЛ.
Напомним, все пары сыграют свои первые матчи 1/16 финала 16 февраля 2023 года. Через неделю, 23 февраля, они проведут вторые поединки - победители противостояний выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где встретятся с восьмеркой команд, ставших первыми в группах Лиги Европы.
На ISPORT также доступны результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.