Хави: Роналду по-прежнему может делать разницу

Главный тренер Барселоны Хави высказался о форварде Криштиану Роналду перед играми с Манчестер Юнайтед в Лиге Европы.

"Роналду кажется мне отличным игроком, который ознаменовал эру в мировом футболе. Он по-прежнему может делать разницу", – сказал Хави в интервью As.

В текущем сезоне на счету Роналду 1 гол в 10 матчах АПЛ.

Напомним, все пары сыграют свои первые матчи 1/16 финала 16 февраля 2023 года. Через неделю, 23 февраля, они проведут вторые поединки - победители противостояний выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где встретятся с восьмеркой команд, ставших первыми в группах Лиги Европы.

На ISPORT также доступны результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.