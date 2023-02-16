Хави - об игре с МЮ: Равный матч, но было чувство, что Барселона может победить

Главный тренер Барселоны Хави высказался о матче против Манчестер Юнайтед (2:2) в рамках Лиги Европы.

"Очень равный матч. Мы встречались с отличной командой – очень трудолюбивой и физически крепкой, хорошо знающей, как надо бороться.

Но мы нашли к ней подход. Было чувство, что мы можем забить победный гол. Все решится на Олд Траффорд. Мы поедем туда за путевкой в следующий раунд.

В матче против МЮ вы находитесь под давлением, соперник выигрывает много дуэлей. Порой нам тяжело было вывести мяч вперед, но в целом мы справились. Также мы хорошо прессинговали после потери мяча, но у МЮ отличные футболисты, принимающие правильные решения.

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Момент с Фредом? Я считаю, что пенальти очевидный. Я после матча подошел к судье и сказал о том, что это явный пенальти. Таково мое мнение, но оно ничего не изменит. Судья сказал, что рука находилась близко к телу, но я считаю, что это пенальти.

Мы хотели выиграть и имели отличную возможность в конце матча. Жаль, что не удалось", – сказал Хави в интервью Marca.

Напомним, ответный матч Манчестер Юнайтед - Барселона состоится в четверг, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.