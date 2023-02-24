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Секрет успеха: Трубин показал крутую шпаргалку, которая помогла выиграть серию пенальти

Вратарь Шахтера стал героем противостояния с Ренном в плей-офф Лиги Европы.
Сегодня, 16:40
Трубин отразил три удара в серии пенальти / ФК Шахтер Донецк
Трубин отразил три удара в серии пенальти / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер прошел французский Ренн в стыковых матчах Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира.

После победы 2:1 в первой встрече "горняки" уступили с аналогичным счетом по итогам основного и дополнительного времени ответного матча, но оказались точнее в пробитии пенальти.

Героем серии ударов с одиннадцатиметровой отметки стал вратарь Шахтера Анатолий Трубин, который не дал себя переиграть трижды, в чем ему помогла шпаргалка, которую продемонстрировали уже после поединка.

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В первых пяти ударах обе команды не забили по два раза. При этом Трубин взял пенальти от Жереми Доку и Биргера Мелинга, которые как раз и были указаны в записке. Также голкипер "горняков" справился с ударом Лесли Угочукву, а победную точку поставил новичок донецкой команды Кевин Келси.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы Шахтер сыграет с нидерландским Фейеноордом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ренн Анатолий Трубин

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