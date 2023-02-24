Трубин пропускает в каждом матче еврокубков, но делает море сейвов
Молодой вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин стал настоящим героем матча 1/16 финала Лиги Европы против Ренна, за что был выбран в четверку лучших игроков всего тура Лиги Европы.
Голкипер зарекомендовал себя с наилучшей стороны, хотя если посмотреть на статистику сухих матчей, то там красуется ноль - Анатолий пропускает в каждом еврокубковом матче этого сезона.
Статистика Анатолия Трубина в еврокубках
Шахтер начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, где за шесть матчей в ворота Трубина влетело целых 10 мячей. Но при этом он стал лидером группового этапа по количеству спасений своих ворот. Даже после первых матчей плей-офф только два голкипера смогли обойти Анатолия.
- Андре Онана (Интер) - 33 (7 матчей)
- Симон Миньоле (Брюгге) - 33 (7)
- Анатолий Трубин (Шахтер) - 31 (6)
- Диогу Кошта (Порту) - 26 (7)
- Доминик Ливакович (Динамо З) - 25 (6)
Интересно, что почти половину из всех ударов в створ ворот (15) Трубин поймал "намертво".
Показатель xG соперников во всех матчах Лиги чемпионов кроме последнего, когда проиграли Лейпцигу 0:4, всегда был намного выше фактического количества забитых голов.
Например, если считать по этому показателю, мадридский Реал должен был бы забить в ворота Шахтера минимум пять голов за два матча, но забил только три.
В Лиге Европы дела у защиты Шахтера не улучшились. Трубина все так же продолжают терроризировать нападающие соперников. За два матча против Ренна Анатолий даже превысил среднюю норму по ЛЧ, совершив 12 сейвов - пять в первом поединке и семь во вчерашнем.
Ну, а его перформанс в серии пенальти, где он трижды потащил удары соперников, стал вишенкой на торте.
- Матчи в еврокубках: 8
- Сейвы: 43
- Пропущенные голы: 13
- Сухие матчи: 0
Такое количество сейвов у голкипера говорит не только о его умении, но и о работе защиты команды в целом. Если дают столько бить - то есть проблемы. Но с другой стороны, результат все еще есть. Возможно даже такая игра позволит "горнякам" продать Трубина летом по выгодной цене?