Трубин пропускает в каждом матче еврокубков, но делает море сейвов

Молодой вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин стал настоящим героем матча 1/16 финала Лиги Европы против Ренна, за что был выбран в четверку лучших игроков всего тура Лиги Европы.

Голкипер зарекомендовал себя с наилучшей стороны, хотя если посмотреть на статистику сухих матчей, то там красуется ноль - Анатолий пропускает в каждом еврокубковом матче этого сезона.

Анатолій Трубін / Источник: shakhtar.com

Статистика Анатолия Трубина в еврокубках

Шахтер начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, где за шесть матчей в ворота Трубина влетело целых 10 мячей. Но при этом он стал лидером группового этапа по количеству спасений своих ворот. Даже после первых матчей плей-офф только два голкипера смогли обойти Анатолия.

Андре Онана (Интер) - 33 (7 матчей) Симон Миньоле (Брюгге) - 33 (7) Анатолий Трубин (Шахтер) - 31 (6) Диогу Кошта (Порту) - 26 (7) Доминик Ливакович (Динамо З) - 25 (6)

Интересно, что почти половину из всех ударов в створ ворот (15) Трубин поймал "намертво".

Анатолій Трубін / Источник: shakhtar.com

Показатель xG соперников во всех матчах Лиги чемпионов кроме последнего, когда проиграли Лейпцигу 0:4, всегда был намного выше фактического количества забитых голов.

Например, если считать по этому показателю, мадридский Реал должен был бы забить в ворота Шахтера минимум пять голов за два матча, но забил только три.

В Лиге Европы дела у защиты Шахтера не улучшились. Трубина все так же продолжают терроризировать нападающие соперников. За два матча против Ренна Анатолий даже превысил среднюю норму по ЛЧ, совершив 12 сейвов - пять в первом поединке и семь во вчерашнем.

Анатолій Трубін / Источник: shakhtar.com

Ну, а его перформанс в серии пенальти, где он трижды потащил удары соперников, стал вишенкой на торте.

Матчи в еврокубках: 8

8 Сейвы : 43

: 43 Пропущенные голы: 13

13 Сухие матчи: 0

Такое количество сейвов у голкипера говорит не только о его умении, но и о работе защиты команды в целом. Если дают столько бить - то есть проблемы. Но с другой стороны, результат все еще есть. Возможно даже такая игра позволит "горнякам" продать Трубина летом по выгодной цене?

