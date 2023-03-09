Спортинг - Арсенал: обзор и результат игры 09.03.2023

В рамках 1/8 финала Лиги Европы Арсенал встретился со Спортингом. Команды порадовали болельщиков изобилием голов и страстей.

На 22 минуте "канониры" открыли счет, забив после подачи углового. Забитым мячем отличился Вильям Салиба. После гола защитник Арсенала Александр Зинченко вступил в перепалку с игроками "львов" и получил желтую карточку.

Спустя немногим более десяти минут Спортинг сравнял счет. На гол Салибы ответил его коллега по амплуа центрбэк Гонсало Инасио.

После перерыва оба гола забили игроки хозяев, но счет все также остался равным. Сперва в ворота Мэтта Тернера отличился форвард лиссабонцев Паулиньо, а затем Хидемаса Морита срезал мяч в свои ворота.

Статистика матча Лиги Европы Спортинг - Арсенал

Спортинг - Арсенал 2:2

Голы: Инасио, 34, Паулиньо, 52 - Салиба, 22, Морита, 62 (автогол)

xG:2.20 - 2.24

Владение мячем: 39% - 61%

Удары: 9 - 14

Удары в створ: 6 - 7