Спортинг - Арсенал: видео голов и обзор матча 09.03.2023

В рамках Лиги Европы Арсенал встречается со Спортингом.

"Канониры" открыли счет в матче благодаря усилиям Уильяма Салибы, замкнувшего подачу с углового.

Стоит отметить, что в практически сразу после этого эпизода желтую карточку получил украинец Александр Зинченко за перепалку с игроком Спортинга.

Спустя чуть более десяти минут "львы" сравняли счет. Голом отличился Гонсалу Инасио.

На перерыв команды ушли при равным счете, а уже в дебюте второго тайма Спортинг вышел вперед. Отметился Паулинью. Однако, радость коллектива Рубена Аморима была недолгой ведь чуть позже хавбек команды срезал мяч в свои ворота.

Этим команды и ограничились, расписав голевую ничью. Таким образом, решение вопроса о проходе в следующую стадию переносится на ответный матч, который пройдет в следующий четверг.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы Спортинг - Арсенал

Спортинг - Арсенал 2:2

Голы: Инасиу, 34, Паулинью, 55 - Салиба, 22, Морита, 62 (авт.)

Спортинг: Адан - Сен Жюст, Коатес, Инасиу - Эшгаю (Диоманде, 77), Гонсалвеш, Морита, Рейс - Эдвардс (Иссахаку, 88), Паулинью (Шермити, 77), Тринкан (Нуну Сантуш, 71).

Арсенал: Тернер - Б. Уайт, Салиба, Кивьер (Габриэл, 72), Зинченко (Томиясу, 64) - Виейра, Жоржиньо (Смит-Роу, 72), Джака - Сака, Мартинелли, Нельсон (Парти, 71).

Предупреждения: Коатес, Морита - Зинченко, Мартинелли