Шахтер прибыл в Роттердам на матч Лиги Европы с Фейеноордом
Шахтер прилетел в Нидерланды на матч Лиги Европы против Фейеноорда.
На поединок в Роттердам отправилось 27 футболистов.
В частности, отбывшие дисквалификацию Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко и Ефим Конопля.
- Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
- Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Ярослав Ракицкий
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк
- Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси.
Также пресс-служба клуба отметила, что на матч "горняки" добирались со вчерашнего дня, тоесть, команда отправилась в путь сразу после матча с Кривбассом.
Путешествие началось еще в воскресенье, когда после матча УПЛ с Кривбассом команда на автобусах отправилась в Кишинев. Прибыв в столицу Молдовы в 5 утра понедельника, футболисты несколько часов отдохнули в гостинице и в 10.00 отправились в аэропорт, откуда чартерным рейсом совершили перелет в Нидерланды", - написали на сайте Шахтера.
Напомним, что Шахтер и Фейеноорд сыграют в четверг, 16 марта, а на ISPORT вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен к просмотру.