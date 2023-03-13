Шахтер прибыл в Роттердам на матч Лиги Европы с Фейеноордом

Шахтер прилетел в Нидерланды на матч Лиги Европы против Фейеноорда.

На поединок в Роттердам отправилось 27 футболистов.

В частности, отбывшие дисквалификацию Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко и Ефим Конопля.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси.

Также пресс-служба клуба отметила, что на матч "горняки" добирались со вчерашнего дня, тоесть, команда отправилась в путь сразу после матча с Кривбассом.

Путешествие началось еще в воскресенье, когда после матча УПЛ с Кривбассом команда на автобусах отправилась в Кишинев. Прибыв в столицу Молдовы в 5 утра понедельника, футболисты несколько часов отдохнули в гостинице и в 10.00 отправились в аэропорт, откуда чартерным рейсом совершили перелет в Нидерланды", - написали на сайте Шахтера.

Напомним, что Шахтер и Фейеноорд сыграют в четверг, 16 марта, а на ISPORT вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен к просмотру.