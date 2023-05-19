Байер - Рома 0:0: обзор матча и результат игры 18.05.2023

Если кто-то хотел посмотреть эталонную игру команды португальца, это был подходящий вариант: один удар за весь матч и достижение необходимого результата.

В четверг, 18 мая, в Леверкузене состоялся ответный матч полуфинала Лиги Европы между Байером и Ромой.

Эта встреча стала отличной демонстрацией того, на что способны команды Жозе Моуриньо в своем абсолютном виде.

С самого начала матча "джаллоросси" сели в оборону и в стиле 300 спартанцев отбивались от атак - нет, не персов - "фармацевтов".

Но как бы подопечные Хаби Алонсо не старались, ни один из двух десятков их ударов не влетел в ворота Руи Патрисиу, на счету которого шесть сейвов. Половина "выстрелов" немецкого коллектива улетела в "молоко".

Источник: Getty Images

Таким образом единственная ошибка в обороне в первой игре решила судьбу всего противостояния: Рома идет во второй за два года еврокубковый финал, а Байер теперь надеется обойти Вольфсбург в борьбе за место в Лиге конференций в следующем сезоне.

Источник: Getty Images

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Статистика матча Байер - Рома 1/2 финала Лиги Европы

Байер - Рома 0:0

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 23 - 1

Удары в створ: 6 - 0

Фолы: 17 - 11

Ожидаемые голы (xG): 1.01 - 0.03

Байер: Градецки - Тапсоба, Та (Амири, 86), Инкапье - Фримпонг, Демирбай, Паласиос (Гложек, 80), Баккер (Адли, 73) - Вирц, Азмун, Диаби.

Рома: Патрисиу - Манчини, Кристанте, Ибаньес - Челик (Смоллинг, 78), Бове, Матич, Пеллегрини, Спинаццола (Залевски, 34) - Белотти (Вейналдум, 46), Абрахам.

Предупреждения: Инкапье, Паласиос, Баккер, Диаби, Тапсоба - Ибаньес, Кристанте, Абрахам.