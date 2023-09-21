Коваль - в старте на матч против Ромы, Таловеров остался в запасе на игру с Ливерпулем

Украинские футболисты будут представлять свои команды в еврокубковых поединках.

В четверг, 21 сентября, стартует групповой этап Лиги Европы сезона-2023/24.

В первой партии матчей состоятся пройдут противостояния при участии украинских футболистов. Так, в стартовом составе молдавского Шерифа на игру против итальянской Ромы выйдет воспитанник запорожского Металлурга Максим Коваль.

Шериф: Коваль - Товар, Кики, Гарананга, Артундуага - Зоури, Адемо, Жоау Паулу - Анкейе, Талаль, Мбекели.

Запасные: Пащенко, Страйстари, Ботан, Диджинари, Луваннор, Новиков, Рикардиньо, Апостолакис, Вардар, Колиш.

Рома: Свилар - Льоренте, Н'Дика, Манчини - Карсдорп, Санчеш, Кристанте, Ауар - Эль-Шаарави, Лукаку, Залевски.

Запасные: Патрисиу, Боер, Белотти, Бове, Д'Алессио, Дибала, Маннини, Пагано, Паредес, Пизилли, Спинаццола, Челик.

В параллельной встрече сойдутся австрийский ЛАСК Максима Таловерова и английский Ливерпуль. К сожалению, украинский центрбек начнет матч со скамейки запасных.

ЛАСК: Лаваль - Цирайс, Андраде, Лукенедер - Флекер, Хорват, Йовичич, Реннер - Гавел, Жуль, Любичич.

Запасные: Зибенгандль, Копе, Усор, Балич, Ба, Белло, Гойгингер, Дарбо, Любич, Мустафа, Стойкович, Таловеров.

Ливерпуль: Келлехер - Байчетич, Конате, Ван Дейк, Цимикас - Эллиотт, Гравенберх, Эндо - Доук, Нуньес, Диас.

Запасные: Ярош, Алиссон, Гакпо, Гомес, Джонс, Жота, Кванса, Мак Аллистер, Матип, Робертсон, Салах, Собослаи.

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Напомним, что стартовые свистки в матчах Шериф - Рома и ЛАСК - Ливерпуль прозвучат в 19:45 по киевскому времени.

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