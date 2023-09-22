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Шериф - Рома 1:2 видео голов и лучших моментов матча 21.09.2023

Вашему вниманию обзор еврокубкового поединка.
Сегодня, 07:58
Рома обыграла Шериф / Getty Images
Рома обыграла Шериф / Getty Images

В четверг, 21 сентября, Рома встречалась на выезде с Шерифом в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы.

Подопечные Жозе Моуринью одолели соперника, одержав победу со счетом 2:1.

Римская команда открыла счет в поединке перед перерывом благодаря результативному удару Леандро Паредеса, на что хозяева поля во второй половине встречи ответили голом Кристиана Товара. Тем не менее три очка "волкам" принес Ромелу Лукаку.

Ворота Шерифа в этом матче защищал украинский голкипер Максим Коваль.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шериф - Рома в первом туре Лиги Европы:

Шериф - Рома 1:2

Голы: Товар, 57 - Паредес, 45+4, Лукаку, 65

Шериф: Коваль - Кики, Гарананга, Товар (Луваннор, 88), Артундуага (Апостолакис, 88) - Зоури, Фернандеш, Адемо - Нгом-Мбекели, Анкейе (Рикардиньо, 71), Талаль (Боцан, 90).

Рома: Свилар - Льоренте, Манчини, Ндика - Карсдорп, Кристанте, Саншеш (Паредес, 28), Ауар (Бове, 61) - Залевски (Спинаццола, 61), Эль-Шаарави (Дибала, 61), Лукаку (Белотти, 80).

Предупреждения: Талаль, 45+3, Кики, 77, Апостолакис, 90+2, Жоау Пауло, 90+7, 90+8 - Кристанте, 56

Удаление: Жоау Пауло, 90+8

Источник: MEGOGO

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