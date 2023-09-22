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Аякс - Марсель 3:3 видео голов и лучших моментов матча 21.09.2023

Вашему вниманию обзор еврокубкового поединка.
Сегодня, 08:58
Аякс и Марсель сыграли вничью / Getty Images
Аякс и Марсель сыграли вничью / Getty Images

В четверг, 21 сентября, Аякс принимал на своем поле Марсель в рамках первого тура групповой стадии Лиги Европы.

Соперники устроили результативное противостояние, завершив поединок вничью 3:3.

Хозяева поля уже к 20-й минуте встречи вели с преимуществом в два мяча после результативных ударов Карлуша Боржеса и Стивена Бергвейса, но еще до перерыва провансальцы выровняли положение усилиями Жонатана Клаусса и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Во втором тайме Кеннет Тейлор снова вывел амстердамцев вперед, но ближе к концу матча Обамеянг оформил дубль.

Вашему вниманию видео всех голов матча Аякс - Марсель в первом туре Лиги Европы:

Аякс - Марсель 3:3

Голы: Боржес, 9, Бергейс, 20, Тейлор, 52 - Клаусс, 23, Обамеянг, 38, 78.

Аякс: Гортер, Соса, Гато, Шутало, Гоэи, Тейлор, Тахирович (Вос, 46), Бергейс (ван ден Бомен, 85), Бергвейн (Медич, 90+3), Бробби (Акпом, 85), Боржес (Авила, 90+3).

Марсель: Лопес, Лоди (Балерди, 80), Мбэмба, Жиго, Клос, Кондогбиа (Витинья, 65), Ронжье, Унаи, Арит (Муге, 80), Обамеянг (Корреа, 79), Ндиай (Верету, 65) .

Предупреждения: Бергейс, Вос - Жиго.

Удаление: Вос, 90+1 (вторая желтая).

Источник: MEGOGO

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