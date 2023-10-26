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Ливерпуль - Тулуза 5:1 обзор матча и результат игры 26.10.2023

Английский клуб в шаге от выхода в плей-офф турнира.
Вчера, 23:55
Ливерпуль обыграл Тулузу / Getty Images
Ливерпуль обыграл Тулузу / Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы Ливерпуль на своем поле принимал Тулузу.

Команды в первом тайме устроили голевую феерию, в которой лучше себя проявили хозяева.

В составе Ливерпуля свои моменты реализовали Диогу Жота, Эндо и Дарвин Нуньес. Что касается гостей, то за французов забил Даллинга.

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Во втором тайме Тулуза имела невероятный шанс забить второй, но Трент Александер-Арнольд чудом отбил мяч, который летел в пустые ворота.

Свои моментом воспользовался Гравенберх, который забил второй гол за Ливерпуль в Лиге Европы.

Финальную точку в поединке поставил Салах, забив в компенсированное время ко втором тайму.

В турнирной таблице группы Ливерпуль идет на первом месте, имея девять очков. Тулуза располагается на втором месте с 4 баллами. Далее идут ЛАСК и Унион.

Статистика матча Ливерпуль - Тулуза третьего тура Лиги Европы

Ливерпуль - Тулуза 5:1
Голы: Диогу Жота, 9, Эндо, 30, Нуньес, 34, Гравенберх, 65, Салах, 90+3 - Даллинга, 16

Владение мячом: 63%-37%
Ожидаемые голы (xG): 2.79 - 0.93
Удары: 19-8
Удары в створ: 9-2 
Угловые: 5-3

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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