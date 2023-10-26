Ливерпуль - Тулуза 5:1 обзор матча и результат игры 26.10.2023
В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы Ливерпуль на своем поле принимал Тулузу.
Команды в первом тайме устроили голевую феерию, в которой лучше себя проявили хозяева.
В составе Ливерпуля свои моменты реализовали Диогу Жота, Эндо и Дарвин Нуньес. Что касается гостей, то за французов забил Даллинга.
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Во втором тайме Тулуза имела невероятный шанс забить второй, но Трент Александер-Арнольд чудом отбил мяч, который летел в пустые ворота.
Свои моментом воспользовался Гравенберх, который забил второй гол за Ливерпуль в Лиге Европы.
Финальную точку в поединке поставил Салах, забив в компенсированное время ко втором тайму.
В турнирной таблице группы Ливерпуль идет на первом месте, имея девять очков. Тулуза располагается на втором месте с 4 баллами. Далее идут ЛАСК и Унион.
Статистика матча Ливерпуль - Тулуза третьего тура Лиги Европы
Ливерпуль - Тулуза 5:1
Голы: Диогу Жота, 9, Эндо, 30, Нуньес, 34, Гравенберх, 65, Салах, 90+3 - Даллинга, 16
Владение мячом: 63%-37%
Ожидаемые голы (xG): 2.79 - 0.93
Удары: 19-8
Удары в створ: 9-2
Угловые: 5-3
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