Рома - Славия 2:0 результат матча Лиги Европы 26.10.2023

Итальянский коллектив добыл три очка "на классе".

В четверг, 26 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы Рома принимала Славию. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Римляне уже в первом тайме сумели добиться нужного для себя результата, забив два мяча. Сначала голом отличился Эдоардо Бове, а немного позднее Ромелу Лукаку удвоил преимущество своей команды.

Уже во второй половине игры итальянцы привычно для себя отошли ближе к обороне, играя преимущественно на контр атаках, сумев без особых проблем довести матч до победы.

Таким образом Рома единолично возглавила группу G, набрав девять очков, а Славия идет на второй строчке, отставая на три балла.

Статистика матча Лиги Европы Рома - Славия

Рома - Славия 2:0

Голы: Бове, 1, Лукаку, 17

Владение мячом: 48% - 52%

Ожидаемые голы (xG): 0.71 - 0.61

Удары: 7 - 8

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 0 - 4

Рома: Свилар, Челик, Льоренте, Манчини, Ндика, Залевски (Карсдорп, 70), Кристанте, Ауар, Бове (Паредес, 46), Эль-Шаарави (Белотти, 70), Лукаку (Пагано, 83).

Славия: Мандоус, Влчек, Огбу, Голеш, Думитреску (Провод, 65), Доудера, Дорли, Масопуст (Юрасек, 46), Зафеирис (Юречка, 82), ван Бюрен (Хитил, 71), Шранц (Валлем, 65).

Предупреждения: Бове (23), Масопуст (27), Ндика (68).

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