Унион - Ливерпуль 2:1 обзор матча и результат игры 14.12.2023
В четверг, 14 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы Унион встречался с Ливерпулем. Победу одержали хозяева со счетом 2:1.
В первом тайме были забиты все голы. За Ливерпуль отличился Джарелл Кванса, а за Унион - Амура и Пуэртас.
Таким образом бельгийцы заняли третью строчку, ввиду чего продолжат свой путь уже в Лиге конференций, а Ливерпуль пробился в плей-офф Лиги Европы.
Статистика матча Унион - Ливерпуль шестого тура Лиги Европы
Унион - Ливерпуль 2:1
Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 - Кванса, 40
Ожидаемые голы (XG): 1.97 - 0.33
Владение мячом: 35%-66%
Удары: 12-4
Удары в створ: 5-3
Фолы: 17-10
Унион: Морис, Берджесс, Мак Аллистер, Матида, Кастро-Монтес, Садики, Лапуссен, Лазар, Пуэртас, Нильссон, Амура.
Ливерпуль: Келлехер, Брэдли, Конате (Гомес, 46), Куанса, Чемберс (Скэнлон, 63), Эндо (Гравенберх, 46), Джонс, Эллиотт, Гакпо, Гордон (Макконнелл, 75), Доук (Нуньес, 63).
Предупреждения: Брэдли (23), Садики (53).
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