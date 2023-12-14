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Унион - Ливерпуль 2:1 обзор матча и результат игры 14.12.2023

"Красные" завершили группу на первой строчке.
Вчера, 21:52
Унион - Ливерпуль / Getty Images
Унион - Ливерпуль / Getty Images

В четверг, 14 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы Унион встречался с Ливерпулем. Победу одержали хозяева со счетом 2:1.

В первом тайме были забиты все голы. За Ливерпуль отличился Джарелл Кванса, а за Унион - Амура и Пуэртас.

Таким образом бельгийцы заняли третью строчку, ввиду чего продолжат свой путь уже в Лиге конференций, а Ливерпуль пробился в плей-офф Лиги Европы.

Статистика матча Унион - Ливерпуль шестого тура Лиги Европы

Унион - Ливерпуль 2:1
Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 - Кванса, 40

Ожидаемые голы (XG): 1.97 - 0.33
Владение мячом: 35%-66%
Удары: 12-4
Удары в створ: 5-3
Фолы: 17-10

Унион: Морис, Берджесс, Мак Аллистер, Матида, Кастро-Монтес, Садики, Лапуссен, Лазар, Пуэртас, Нильссон, Амура.

Ливерпуль: Келлехер, Брэдли, Конате (Гомес, 46), Куанса, Чемберс (Скэнлон, 63), Эндо (Гравенберх, 46), Джонс, Эллиотт, Гакпо, Гордон (Макконнелл, 75), Доук (Нуньес, 63).

Предупреждения: Брэдли (23), Садики (53).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль унион

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