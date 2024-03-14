Славия - Милан 1:3: обзор матча и результат игры 14.03.2024
В четверг, 14 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы Славия принимала Милан. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.
Исход встречи, по сути, решил всего один эпизод. Уже на 20-й минуте хозяева остались в меньшинстве, повторив "достижение" из первой игры команд.
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Уже в первом тайме Милан обеспечил нужный для себя результат. "Россонери" сумели трижды поразить ворота соперника, отправив из в глухой нокаут, без шанса на камбэк.
Под занавес игры гости позволили пропустить гол престижа от чешской команды, однако на этом результативные действия в матче завершились. Как итог - Милан в четвертьфинале ЛЕ по сумме двух матчей (3:7).
Статистика матча Славия - Милан 1/4 финала Лиги Европы
Славия - Милан 1:3 (3:7 общий)
Голы: Юрашек, 85 - Пулишич, 33, Лофтус-Чик, 36, Леау, 45+6
Ожидаемые голы (xG): 0.32 - 2.22
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 7 - 12
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 3 - 5
Фолы: 10 - 12
Атаки: 58 - 96
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