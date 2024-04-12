Ван Дейк: Если не верить в камбэк, то нет смысла ехать в Италию

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк оценил матч против Аталанты.

Напомним, мерсисайдцы сенсационно уступили итальянской команде на собственном поле и тем самым прервали свою домашнюю серию без поражений.

Ван Дейк признал, что Ливерпуль был наказан за многочисленные индивидуальные ошибки, однако у команды есть шансы на камбек. Ливерпулю нужна победа, чтобы снова "включиться".

"Очевидно, что это не очень здорово. Очень, очень разочаровывающий вечер. Мы совершали слишком много индивидуальных ошибок и были наказаны за это. Это неприятно.

Конечно, это больно. Мы уже давно не проигрывали дома. Но мы не должны умалять заслуги Аталанты. Они наказали нас за то, что мы неаккуратно владели мячом. У нас были шансы забить один или два гола, но, к сожалению, мы этого не сделали.

Если не верить в камбэк, то нет смысла ехать в Италию. Мы сами себе все усложнили, проиграв там со счетом 0:3. Но единственный способ прийти в себя – это выиграть матч на выходных. Нам нужно, чтобы все снова включились. Тогда мы сможем сосредоточиться на том, чтобы забить как минимум четыре гола", - приводит слова защитника BBC.

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