iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Плохая игра - говорю, как есть": Клопп отреагировал на провал Ливерпуля в матче с Аталантой

Тренер "красных" оценил шансы на выход в полуфинал Лиги Европы после разгромного поражения.
Сегодня, 09:02
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение от Аталанты в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

Накануне мерсисайдцы на своем поле уступили итальянской команде со счетом 0:3. 

Читай также: Аталанта неожиданно разгромила Ливерпуль на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

"Мне не понравились наши тактические действия при владении мячом. Мы подарили соперникам одну ситуацию, следом все вдруг погнались за другим парнем. Аталанта провела хорошую игру, забила три гола и заслужила победу.

Я пересмотрю запись этой игры в понедельник. Я уже знаю, что если мы исправим пару моментов, то станем лучше.

Сможем ли выиграть? Да, если будем играть хорошо, это возможно. Сможем ли победить 3:0? Понятия не имею. Но сейчас нам плохо, и это важно.

Плохая игра - говорю, как есть. Вот так мы проиграли. В такие моменты всегда кажется, что они уже прошли, но, пока мы не сыграем с ними снова, это не так", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы Аталанта - Ливерпуль состоится 18 апреля.

Ранее защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк также высказался о поражении от Аталанты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль аталанта Юрген Клопп

Статьи по теме

Аталанта неожиданно разгромила Ливерпуль на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги Европы Аталанта неожиданно разгромила Ливерпуль на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Новый фаворит на замену Клоппу отрицает наличие переговоров с руководством Ливерпуля Новый фаворит на замену Клоппу отрицает наличие переговоров с руководством Ливерпуля
"Знаем цель и идем к ней": Трубин - о победе Бенфики над Марселем в матче Лиги Европы "Знаем цель и идем к ней": Трубин - о победе Бенфики над Марселем в матче Лиги Европы
На десять боев наперед: Фьюри назвал будущих соперников, не исключив трилогию с Усиком На десять боев наперед: Фьюри назвал будущих соперников, не исключив трилогию с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Европы09:59
"Знаем цель и идем к ней": Трубин - о победе Бенфики над Марселем в матче Лиги Европы
Бокс09:35
На десять боев наперед: Фьюри назвал будущих соперников, не исключив трилогию с Усиком
Лига Европы09:02
"Плохая игра - говорю, как есть": Клопп отреагировал на провал Ливерпуля в матче с Аталантой
НХЛ08:38
НХЛ: Рейнджерс уступили Филадельфии, победы Питтсбурга, Флориды и Лос-Анджелеса
НБА07:55
НБА: Бостон с Михайлюком проиграл Нью-Йорку, Сакраменто с Ленем уступил Новому Орлеану
Европа07:20
Футбол сегодня: матчи Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1
Европа01:06
Травматичный вингер Баварии хочет попробовать свои силы в новом чемпионате
Европа00:58
Дети Кейна попали в ДТП, пока их отец отправился на матч с Арсеналом
Европа00:38
Трубин - худший игрок Бенфики в игре против Марселя по версии SofaScore
Лига Европы00:35
Ван Дейк: Если не верить в камбэк, то нет смысла ехать в Италию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK