"Плохая игра - говорю, как есть": Клопп отреагировал на провал Ливерпуля в матче с Аталантой

Тренер "красных" оценил шансы на выход в полуфинал Лиги Европы после разгромного поражения.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение от Аталанты в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

Накануне мерсисайдцы на своем поле уступили итальянской команде со счетом 0:3.

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"Мне не понравились наши тактические действия при владении мячом. Мы подарили соперникам одну ситуацию, следом все вдруг погнались за другим парнем. Аталанта провела хорошую игру, забила три гола и заслужила победу.

Я пересмотрю запись этой игры в понедельник. Я уже знаю, что если мы исправим пару моментов, то станем лучше.

Сможем ли выиграть? Да, если будем играть хорошо, это возможно. Сможем ли победить 3:0? Понятия не имею. Но сейчас нам плохо, и это важно.

Плохая игра - говорю, как есть. Вот так мы проиграли. В такие моменты всегда кажется, что они уже прошли, но, пока мы не сыграем с ними снова, это не так", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы Аталанта - Ливерпуль состоится 18 апреля.

Ранее защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк также высказался о поражении от Аталанты.

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