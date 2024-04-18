Рома - Милан 2:1: обзор и результат матча Лиги Европы 18.04.24
В четверг, 18 апреля, в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Европы Рома принимала Милан. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Римляне довольно быстро отличились двумя забитыми голами, по сути, решив исход игры. Сначала забил Джанлука Манчини, а спустя пару минут Пауло Дибала удвоил преимущество своей команды.
На 31-й минуте добавить интригу в игру решил Зеки Челик, получивший прямую красную карточку, оставив Рому вдесятером против крайне мотивированного Милана.
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И что вы думаете? "Россонери" обрушили на "волков" не один десяток атак во второй половине игры в надежде подарить фанатам шанс на камбэк, а то и вовсе чудо, однако гости смогли отыграть один мяч и то лишь в самой концовке.
Таким образом, Рома по сумме двух матчей (3:1) пробилась в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против Байера.
Статистика матча Рома - Милан 1/4 финала Лиги Европы
Рома - Милан 2:1 (3:1 - общий)
Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 - Габбиа, 85
Ожидаемые голы (xG): 1.57 - 0.98
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 6 - 19
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 0 - 11
Фолы: 4 - 18
Рома: Свилар, Челик, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Анхелиньо, Саншеш, Паредес, Пеллегрини, Бове, Эль-Шаарави, Дибала (Льоренте, 43), Лукаку (Абрахам, 28).
Милан: Меньян, Калабрия (Рейндерс, 46), Томори, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик (Чуквуэзе, 46), Беннасер (Йович, 40), Пулишич (Окафор, 69), Муса (Флоренци, 69), Рафаэл Леау, Жиру.
Предупреждения: Габбия (46), Адли (51), Йович (77).
Удаления: Челик, 31
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