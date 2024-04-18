Рома - Милан 2:1: обзор и результат матча Лиги Европы 18.04.24

Римляне сделали все возможное, чтобы пробиться в следующий этап турнира.

В четверг, 18 апреля, в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Европы Рома принимала Милан. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Римляне довольно быстро отличились двумя забитыми голами, по сути, решив исход игры. Сначала забил Джанлука Манчини, а спустя пару минут Пауло Дибала удвоил преимущество своей команды.

Источник: Getty Images

На 31-й минуте добавить интригу в игру решил Зеки Челик, получивший прямую красную карточку, оставив Рому вдесятером против крайне мотивированного Милана.

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И что вы думаете? "Россонери" обрушили на "волков" не один десяток атак во второй половине игры в надежде подарить фанатам шанс на камбэк, а то и вовсе чудо, однако гости смогли отыграть один мяч и то лишь в самой концовке.

Источник: Getty Images

Таким образом, Рома по сумме двух матчей (3:1) пробилась в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против Байера.

Статистика матча Рома - Милан 1/4 финала Лиги Европы

Рома - Милан 2:1 (3:1 - общий)

Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 - Габбиа, 85

Ожидаемые голы (xG): 1.57 - 0.98

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 6 - 19

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 0 - 11

Фолы: 4 - 18

Рома: Свилар, Челик, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Анхелиньо, Саншеш, Паредес, Пеллегрини, Бове, Эль-Шаарави, Дибала (Льоренте, 43), Лукаку (Абрахам, 28).

Милан: Меньян, Калабрия (Рейндерс, 46), Томори, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик (Чуквуэзе, 46), Беннасер (Йович, 40), Пулишич (Окафор, 69), Муса (Флоренци, 69), Рафаэл Леау, Жиру.

Предупреждения: Габбия (46), Адли (51), Йович (77).

Удаления: Челик, 31

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