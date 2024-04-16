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Пиоли может быть уволен из Милана уже в ближайшее время

Итальянцу нужно добиться успеха в Лиге Европы.
Сегодня, 11:19
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Степано Пиоли может покинуть Милан в случае вылета от Ромы из Лиги Европы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

От исхода ответной игры и результата матча с Интером в Серии А зависит будущее Пиоли в Милане.

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Отмечается, что игра с Ромой будет иметь более серьезное влияние на кадровые решения. Если Милан выйдет в полуфинал Лиги Европы, будущему Пиоли в клубе ничто угрожать не будет.

В случае отставки важную роль при выборе нового тренера сыграет мнение Златана Ибрагимовича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли

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