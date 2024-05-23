Герой Аталанты установил два рекорда в финале Лиги Европы

Адемола Лукман стал первым африканцем с тремя мячами в финальном матче Еврокубка.

В рамках финала Лиги Европы Аталанта разгромила Байер 3:0 благодаря хет-трику Адемолы Лукмана.

Как сообщает OptaJoe, нигерийский форвард стал первым африканцем в истории финалов Еврокубков, который оформил хет-трик.

Также он стал первым игроком вообще, который забил три мяча в финале Лиги Европы.

Напомним, что для Аталанты это первый еврокубок в истории клуба и второй трофей в целом.

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