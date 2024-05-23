iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Герой Аталанты установил два рекорда в финале Лиги Европы

Адемола Лукман стал первым африканцем с тремя мячами в финальном матче Еврокубка.
Сегодня, 01:00
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

В рамках финала Лиги Европы Аталанта разгромила Байер 3:0 благодаря хет-трику Адемолы Лукмана.

Как сообщает OptaJoe, нигерийский форвард стал первым африканцем в истории финалов Еврокубков, который оформил хет-трик.

Также он стал первым игроком вообще, который забил три мяча в финале Лиги Европы.

Напомним, что для Аталанты это первый еврокубок в истории клуба и второй трофей в целом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Адемола Лукман

Статьи по теме

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Гасперини - о первом трофее в карьере: Я не стал лучшим тренером от этого Гасперини - о первом трофее в карьере: Я не стал лучшим тренером от этого
Аталанта прервала рекордную беспроигрышную серию Байера Аталанта прервала рекордную беспроигрышную серию Байера
Кубок Лиги Европы стал вторым трофеем Аталанты в истории Кубок Лиги Европы стал вторым трофеем Аталанты в истории
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Европы01:00
Герой Аталанты установил два рекорда в финале Лиги Европы
Лига Европы00:51
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Европа00:38
Гасперини - о первом трофее в карьере: Я не стал лучшим тренером от этого
Европа00:31
Флик приостановил переговоры с другими клубами ради Барселоны
Европа00:17
Аталанта прервала рекордную беспроигрышную серию Байера
Лига Европы00:16
Лига Европы-2023/24: Аталанта - чемпион
Лига Европы00:10
Кубок Лиги Европы стал вторым трофеем Аталанты в истории
Вчера, 23:56
Лига Европы23:56
Сказка - все: Аталанта разгромно обыграла Байер в финале Лиги Европы
Бокс23:53
Бывший чемпион назвал лучший бой для Усика, чем реванш с Фьюри
Европа23:50
Бавария находится в шаге от назначения бывшего защитника Манчестер Сити на пост тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK