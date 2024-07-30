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"Соперник, которого меньше всего хотели": в Кривбассе рассказали о матче с Викторией в Лиге Европы

Артем Гагарин верит в успех подопечных Юрия Вернидуба.
Сегодня, 15:56
Футболисты Кривбаса
Футболисты Кривбаса

Уже совсем скоро криворожский Кривбасс стартует в квалификации в основной раунд Лиги Европы. Подопечные Юрия Вернидуба сойдутся с Викторией из Чехии. Вице-президент клуба из Кривого Рога Артем Гагарин поделился ожиданиями от противостояния:

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"Я лично присутствовал на жеребьевке в штаб-квартире УЕФА. И, могу сказать, что, наверное, Виктория - соперник, которого мы меньше всего хотели.

Сильный оппонент, с которым мы уже встречались на зимнем собрании. Кривбасс проиграл, но, надеюсь, этот опыт пригодится уже в официальных поединках. Но жаловаться не будем, жребий есть жребий.

Если мы хотим играть в европейских турнирах, то должны быть готовы к сильным соперникам. Мы сделаем на поле все, а от болельщиков ждем мощную поддержку", - цитирует Гагарина клубная пресс-служба.

Напомним, уже 8 августа Кривбасс сыграет первый матч против Виктории. А уже в субботу, 3 августа, подопечные Юрия Вернидуба стартуют в УПЛ матчем против Черноморца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрий Вернидуб ФК Кривбасс ФК Виктория Плзень Лига Европи

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