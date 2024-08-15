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Вернидуб объяснил, чего не хватило Кривбассу для успеха в противостоянии с Викторией

Тренер криворожцев назвал причины поражений от чешской команды в отборе Лиги Европы.
Вчера, 23:58
Юрий Вернидуб / ФК Кривбасс
Юрий Вернидуб / ФК Кривбасс

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы.

После поражения 1:2 в первом матче от чешской Виктории Пльзень криворожцы во втором поединке также проиграли 0:1.

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"Виктория победила в обоих матчах благодаря своему опыту в европейских турнирах. Соперник где-то нас тоже был сильнее в антропометрии. Хотя по поводу самой игры, у нас тоже были неплохие моменты, но мы их не использовали.

Чего не хватило сегодня для успеха? Много факторов. Это и недостаток опыта, ведь мы делаем только первые шаги в европейских турнирах. У Виктории опыта гораздо больше. Во-вторых, логистика. Сопернику гораздо проще с переездами. Кривбасс не может играть дома, а за границей. Наш домашний стадион - в Кошице. Вы же понимаете, мы играем в Словакии, потом автобусом возвращаемся в Украину.

Много времени тратим на границе. Играем в Украине, а затем снова за границу. Где-то наших игроков в этом плане не хватает. Нет той свежести, которая есть у наших соперников. Где-то мы не успеваем физически восстанавливаться. Думаю, это самое главное. В целом Виктория - неплохой соперник, но и Кривбасс выглядел достойно. Единственное, что они одержали две победы, а мы дважды проиграли. По первой встрече: мы не должны были уступать в Кошице, но это произошло. Поздравляю соперника с победой", - приводит слова Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, что теперь Кривбасс сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Юрий Вернидуб Виктория Пльзень

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