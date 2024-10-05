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"Бог для Динамо": эксперт рассказал, кого не хватило киевлянам в матче с Гоффенхаймом

Игорь Цыганик рассыпался в комплиментах Андрею Ярмоленко.
Сегодня, 08:39
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Киевское Динамо уступило немецкому Гоффенхайму во втором туре основного этапа Лиги Европы. Киевляне пропустили дважды, но не смогли поразить ворота соперников.

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Украинский журналист Игорь Цыганик подвел итоги поединка, заявив, что киевлянам не хватило Андрея Ярмоленко, который может обыграть соперника:

"Кто может в Динамо обыграть один в один? Мы рассказываем о Ярмоленко… Да он бог! Он сейчас даже в том состоянии, в каком есть – бог для Динамо. Это единственный футболист, который может качать, который может болтать, который может с левой на правую перевести, прострелить и найти момент.

Да, у него может нет той резкости, которая была, но его против Хоффенхайма не хватало. Ярмоленко добавляет солидности Динамо", - сказал Цыганик.

Стоит отметить, Гоффенхайм в следующем туре сыграет против Порта, а Динамо встретится с римской Ромой, в составе которой выступает Артем Довбик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Ярмоленко ФК Динамо

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