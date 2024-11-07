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Довбик остался в запасе на матч Лиги Европы

Иван Юрич решил использовать другого форварда.
Сегодня, 19:05
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 7 ноября, Рома отправится в гости к Юнион Сент-Жиллуаз в рамках 4-го тура Лиги Европы.

Римский клуб уе объявил стартовый состав на поединок, и Артем Довбик остался в запасе.

На позиции форварда Иван Юрич решил использовать узбекистанского нападающего Эльдора Шомуродова.

Стартовый свисток матча Юнион - Рома запланирован на 19:45 по киевскому времени.

С полным расписанием матчей Лиги Европы вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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