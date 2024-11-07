Довбик остался в запасе на матч Лиги Европы
Иван Юрич решил использовать другого форварда.
В четверг, 7 ноября, Рома отправится в гости к Юнион Сент-Жиллуаз в рамках 4-го тура Лиги Европы.
Римский клуб уе объявил стартовый состав на поединок, и Артем Довбик остался в запасе.
На позиции форварда Иван Юрич решил использовать узбекистанского нападающего Эльдора Шомуродова.
📋 Ecco la formazione per #USGRoma 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) November 7, 2024
🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/sHbhvz9LTR
Стартовый свисток матча Юнион - Рома запланирован на 19:45 по киевскому времени.
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