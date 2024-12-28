Игрокам Галатасарая пообещали внушительный бонус за победы над Динамо и Аяксом в Лиге Европы

Президент Галатасарая Дурсун Озбек готов выплатить своим игрокам внушительный бонус в случае успешного выступления в двух заключительных матчах основного этапа Лиги Европы.

Как сообщает GS Gazete, глава турецкого клуба пообещал команде 350 тысяч евро за победы над Динамо и Аяксом в этих поединках.

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Также футболисты смогут рассчитывать на высокие бонусы в случае выхода в 1/8 финала и за дальнейшее продвижение по стадиям еврокубкового турнира.

Напомним, что Галатасарай сыграет дома с Динамо 21 января, а с Аяксом встретится в гостях 30 января.

На дынный момент стамбульская команда с 12 очками занимает шестое место в общей турнирной таблице Лиги Европы. Амстердамцы с десятью баллами идут 11-ми, а киевляне - последними, проиграв все шесть своих матчей.

Ранее Динамо сообщило, с кем проведет спарринги на зимнем тренировочном сборе.

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