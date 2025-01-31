Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф
В пятницу, 31 января, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2024/25.
В первом раунде плей-офф еврокубкового турнира примут участие команды, занявшие места с 9-го по 24-е в общей турнирной таблице.
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Победители стыковых матчей или 1/16 финала выйдут в 1/8 финала, где встретятся с восемью лучшими командами Лиги Европы, которые квалифицировались туда напрямую по итогам основной стадии турнира.
Лига Европы, стыковые матчи
Серебряная часть сетки:
- Ференцварош (Венгрия) - Виктория Пльзень (Чехия)
- Твенте (Нидерланды) - Буде/Глимт (Норвегия)
- Унион (Бельгия) - Аякс (Нидерланды)
- АЗ (Нидерланды) - Галатасарай (Турция)
Оранжевая часть сетки:
- Порту (Португалия) - Рома (Италия)
- Фенербахче (Турция) - Андерлехт (Бельгия)
- ПАОК (Греция) - ФКСБ (Румыния)
- Мидтьюланн (Дания) - Реал Сосьедад (Испания)
Стыковые матчи Лиги Европы будут сыграны 13 и 20 февраля 2025 года.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги Европы сезона-2024/25.
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