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Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф

Команды получили соперников в первом раунде плей-офф турнира.
Сегодня, 14:26
Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф / Getty Images
Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф / Getty Images

В пятницу, 31 января, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2024/25.

В первом раунде плей-офф еврокубкового турнира примут участие команды, занявшие места с 9-го по 24-е в общей турнирной таблице.

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Победители стыковых матчей или 1/16 финала выйдут в 1/8 финала, где встретятся с восемью лучшими командами Лиги Европы, которые квалифицировались туда напрямую по итогам основной стадии турнира.

Лига Европы, стыковые матчи

Серебряная часть сетки:

  • Ференцварош (Венгрия) - Виктория Пльзень (Чехия)
  • Твенте (Нидерланды) - Буде/Глимт (Норвегия)
  • Унион (Бельгия) - Аякс (Нидерланды)
  • АЗ (Нидерланды) - Галатасарай (Турция)

Оранжевая часть сетки:

  • Порту (Португалия) - Рома (Италия)
  • Фенербахче (Турция) - Андерлехт (Бельгия)
  • ПАОК (Греция) - ФКСБ (Румыния)
  • Мидтьюланн (Дания) - Реал Сосьедад (Испания)

Источник: Getty Images

Стыковые матчи Лиги Европы будут сыграны 13 и 20 февраля 2025 года.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги Европы сезона-2024/25.

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