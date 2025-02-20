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Футбол

Супер-звездный Галатасарай все же вылетел из еврокубков

Турецкий клуб не сумел пройти нидерландский АЗ.
Сегодня, 21:36
Getty Images
Getty Images

В рамках стыковых поединков Лиги Европы турецкий Галатасарай встречался с двухматчевым противостоянием с нидерландским АЗ.После разгромного поражения в первом матче со счетом 1:4, Галатасарай во втором поединке не смог не просто отыграть такой счет, а хотя бы просто победить. Поединок завершился со счётом 2:2.

Таким образом, звездная команда с такими игроками, как Виктор Осимхен, Дрис Мертенс, Лукас Торрейра и Давинсон Санчес, вы летела с турнира уже на стадии 1/16 финала.

Галатасарай – АЗ 2:2 (первый матч 1:4)
Голы: Осимхен, 56, Шаллай, 70 – Майкума, 42, Кассиус, 55

Нападающие Мауро Икарди и Альваро Мората не сыграли во втором матче из-за травм.

Отметим, что в центральном матче этого этапа Лиги ЕвропыРома победила Порту и прошла в 1/8 финала.

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