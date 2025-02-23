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Оболонь минимально победила Ворсклу

"Пивовары" победили дома.
Сегодня, 15:46
Оболонь - Ворскла / УПЛ
Оболонь - Ворскла / УПЛ

В рамках 18-го тура УПЛ Оболонь встретилась с Ворсклой.

Команды провели относительно равный поединок, игровым преимуществом владели полтавчане, однако воплотить его в голы не удалось.

Зато киевляне получили право на пенальти во втором тайме. Сергей Суханов подошел к отметке и забил единственный мяч в поединке.

Таким образом, Оболонь благодаря победе в очной встрече обошла Ворсклу, поднявшись из зоны переходных матчей.

Оболонь - Ворскла 1:0

Гол: Суханов, 66 (пен)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Украины по футболу УПЛ

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