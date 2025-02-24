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Футбол

Именитый украинский клуб сменил эмблему

Металлург Запорожье обновил идентичность.
Вчера, 17:31

Запорожский Металлург сообщил на своих официальных страницах в соцсетях о презентации нового логотипа.

В клубе отметили, что получили десятки уникальных предложений от талантливых дизайнеров и преданных болельщиков, поблагодарив всех, кто присоединился к конкурсу.

«Новый логотип СК «Металлург Запорожье» объединяет природные и промышленные символы, которые отражают историю и душу нашего города. Главным элементом является стилизованная лиса, олицетворяющая скорость, хитрость и стратегическое мышление - черты, необходимые в спорте.

Форма лисы построена на основе буквы «М», которая не только обозначает название клуба, но и отсылает к славному металлургическому наследию Запорожья. Таким образом, логотип сочетает хортицкого лиса - природный символ острова Хортица - и промышленный характер города.

 

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Цветовая гамма также имеет символическое значение:

  • Черный отражает металл в твердом состоянии, олицетворяя силу, надежность и выносливость.
  • Желтый ассоциируется с раскаленным металлом, подчеркивая энергичность, динамику и стремление к переменам.
  • Красный символизирует расплавленный металл, что указывает на страсть, решительность и несокрушимое стремление к борьбе.

Отдельно на эмблеме размещены цифры «1935», которые чествуют год начала спортивной истории города, когда состоялся первый матч местной заводской футбольной команды. Это стало отправной точкой для популяризации спорта в Запорожье и развития различных спортивных направлений», - говорится в заявлении клуба.

Запорожский Металлург завершил первую часть сезона-2024/25 в группе Б Первой лиги на седьмом месте среди девяти команд и набрал 17 очков в 16-ти матчах

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