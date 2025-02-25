Шахтер отказался подписывать игрока клуба АПЛ

Вингер Вест Хэма Луис Гильерме останется в лондонской команде до летнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Виктор Вацко, Шахтер не станет покупать бразильского вингера.

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"Горняки" отказались от игрока, ведь тот требует "космические условия", дабы играть в команде.

Шахтер не стал выполнять требования Гильерме. Клуб не будет делать так, чтобы один футболист зарабатывал намного больше, чем остальные игроки, включая лидеров команды.

Ранее сообщалось, что Шахтер был готов купить 19-летнего игрока за 20 миллионов евро. Украинский клуб может вернуться к сделке летом.

Отметим, что Судаков назвал чемпионат, в который хочет перейти.

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