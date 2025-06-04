Рух объявил об уходе главного тренера команды
Пономарев досрочно покинул львовский клуб.
Рух договорился с главным тренером команды Виталием Пономаревым о прекращении сотрудничества.
Львовский клуб покинул тренерский штаб 50-летнего специалиста – Геннадий Щекотилин, Виталий Романюк, Иван Шуга, Андрей Радь и Марьян Шевчук.
Читай также: Ротань рассказал, готов ли он выпустить Усика на поле
Пономарев возглавлял Рух с марта 2023 года, до этого работал с командой U-19.
В сезоне-2024/25 Рух финишировал восьмым в турнирной таблице УПЛ.
Ранее сообщалось, что журналист назвал претендентов на пост главного тренера Александрии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!