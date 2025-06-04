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Футбол

Рух объявил об уходе главного тренера команды

Пономарев досрочно покинул львовский клуб.
Сегодня, 14:35       Автор: Митя Шитко
Виталий Пономарев / Рух Львов
Виталий Пономарев / Рух Львов

Рух договорился с главным тренером команды Виталием Пономаревым о прекращении сотрудничества.

Львовский клуб покинул тренерский штаб 50-летнего специалиста – Геннадий Щекотилин, Виталий Романюк, Иван Шуга, Андрей Радь и Марьян Шевчук.

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Пономарев возглавлял Рух с марта 2023 года, до этого работал с командой U-19.

В сезоне-2024/25 Рух финишировал восьмым в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что журналист назвал претендентов на пост главного тренера Александрии.

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