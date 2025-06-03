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Футбол

Ротань рассказал, готов ли он выпустить Усика на поле

Новый тренер Полесья поделился мнением о звездном амбасадоре команды.
Сегодня, 10:55       Автор: Василий Войтюк
Руслан Ротань
Руслан Ротань

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань ответил на вопрос, как он собирается использовать чемпиона мира по боксу Александра Усика в своей команде.

"Я думаю, мы найдем место Александру", - начал Ротань в интервью каналу BurBuzz.

"Это действительно усиление, я думаю, что Александр – как символ Полесья. Он практически с первых дней с этой командой. Я думаю, что когда Александр вместе с командой, он окрыляет, потому что он чемпион. Он знает, что такое побеждать, он знает, что такое спорт, он понимает это и своим примером может показать, к чему нам стремиться".

Напомним, что Александр Усик имеет контракт с клубом, выполняя роль амбасадора, а также он выходил на поле в качестве игрока в товарищеских матчах.

Ранее сообщалось, что Ротань вел переговоры с Шахтером и мог возглавить донецкий клуб, но выбрал вариант с Полесьем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Руслан Ротань Полесье Житомир

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