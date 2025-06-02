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Журналист назвал претендентов на пост главного тренера Александрии

Сергей Шищенко может заменить Руслана Ротаня.
Сегодня, 18:57       Автор: Андрей Безуглый
Сергей Шищенко / Оболонь
Сергей Шищенко / Оболонь

Виктор Вацко назвал имени специалистов, которыми интересуется Александрия.

Напомним, клуб попрощался с Русланом Ротанем, который перебрался в Полесье.

На своем Youtube-канале Вацко заявил, что основнім кандидатом на замену Ротаня считается наставник Оболони Сергей Шищенко.

У специалиста еще два года по контракту со столичным клубом, а потому Александрии придется заплатить немалую компенсацию. К тому же Шищенко интересен и другим клубам.

Также среди вариантов журналист назвал Владмира Шарана и Александра Кучера.

Ранее также Александрию покинули трое игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия

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