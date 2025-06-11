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"Приятно было увидеть много украинцев": Зинченко подвел итог турниру в Канаде

Игрок национальной сборной поблагодарил болельщиков за поддержку.
Сегодня, 17:36       Автор: Игорь Мищук
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Игрок сборной Украины Александр Зинченко высказался о товарищеском турнире Canadian Shield.

Футболист у себя в Instagram обратился к болельщикам украинской национальной команды, поблагодарив их за поддержку.

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"Очень приятно было увидеть много украинцев на протяжении всего времени пребывания в Канаде и хочется поблагодарить всех за невероятную поддержку, которую мы ощущали во время игр и даже вне футбольного поля. Слава Украине и Героям нашим Слава!" - написал Зинченко.

Напомним, что на товарищеском турнире украинская сборная уступила Канаде (2:4) и одержала победу над Новой Зеландией (2:1).

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Новая Зеландия - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Александр Зинченко

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