"Приятно было увидеть много украинцев": Зинченко подвел итог турниру в Канаде

Игрок сборной Украины Александр Зинченко высказался о товарищеском турнире Canadian Shield.

Футболист у себя в Instagram обратился к болельщикам украинской национальной команды, поблагодарив их за поддержку.

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"Очень приятно было увидеть много украинцев на протяжении всего времени пребывания в Канаде и хочется поблагодарить всех за невероятную поддержку, которую мы ощущали во время игр и даже вне футбольного поля. Слава Украине и Героям нашим Слава!" - написал Зинченко.

Напомним, что на товарищеском турнире украинская сборная уступила Канаде (2:4) и одержала победу над Новой Зеландией (2:1).

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Новая Зеландия - Украина.

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