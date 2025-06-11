"Матчи все покажут": Яремчук оценил готовность сборной Украины к отбору на ЧМ-2026

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выступление на товарищеском турнире Canadian Shield.

Также украинский футболист поделился ожиданиями от будущего старта в квалификации чемпионата мира-2026.

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"Сбор национальной команды это всегда о продуктиве. Мы встречаемся, наигрываем разные схемы, комбинации и стили. Это важно перед матчами отбора на чемпионат мира.

Новую Зеландию команда уверенно победила, хотя перелет и эта поездка не очень просто, но все хорошо. С позитивом будем готовиться к отборочным матчам.

Готовы ли мы к ним? Можно говорить все что угодно, но только сами матчи все покажут. Наш первый соперник Франция, поэтому будет очень сложный поединок", - сказал Яремчук в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, что на товарищеском турнире украинская сборная проиграла Канаде (2:4) и одержала победу над Новой Зеландией (2:1).

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Новая Зеландия - Украина.

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