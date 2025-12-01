Карпаты теряют защитника, но голкипер вернулся в строй

Карпаты потеряли центрального защитника Владимира Адамюка.

Скорее всего, 34-летний игрок уже не сыграет в этом году, у него травма задней поверхности бедра, полученная в матче против Вереса.

Однако в таборе львовян есть и хорошие новости: голкипер Андрей Клищук после повреждения руки вернулся в общую группу.

Возможно, голкипер сможет принять участие в матче 15-го тура УПЛ против Зары.

