iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Карпаты теряют защитника, но голкипер вернулся в строй

Кадровые изменения перед матчем с Зарей.
Вчера, 14:51       Автор: Валентина Чорноштан
Владимир Адамюк / Getty Images
Владимир Адамюк / Getty Images

Карпаты потеряли центрального защитника Владимира Адамюка.

Скорее всего, 34-летний игрок уже не сыграет в этом году, у него травма задней поверхности бедра, полученная в матче против Вереса.

Однако в таборе львовян есть и хорошие новости: голкипер Андрей Клищук после повреждения руки вернулся в общую группу.

Возможно, голкипер сможет принять участие в матче 15-го тура УПЛ против Зары.

Представляем вам расписание матчей чемпионата Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карпаты Львов

Статьи по теме

УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
УПЛ. Металлист 1925 уверенно обыграл Карпаты УПЛ. Металлист 1925 уверенно обыграл Карпаты
Тренер Карпат - о кадровых проблемах: "Мы вошли в сезон кадрово неготовыми" Тренер Карпат - о кадровых проблемах: "Мы вошли в сезон кадрово неготовыми"
Карпаты минимально одолели Кривбасс Карпаты минимально одолели Кривбасс

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK