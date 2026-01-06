iSport.ua
Футбол

Португальский гранд следит за хавбеком украинского клуба

Марлон Гомес заинтересовал Спортинг.
Вчера, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Марлон Гомес / shakhtar.com
Полузащитник Шахтера Марлон Гомес заинтересовал Спортинг, пишет Visao Mercado.

Португальский гранд намерен приобрести полузащитника в зимнее трансферное окно. И у них есть две ключевые цели.

Первая - это Марлон Гомес. Шахтер, как считается, готов расстаться с поллузащитником, но только на выгодных условиях. Сейчас Трансфермаркт оценивает бразиьца в 10 млн евро.

Вторая - Хави Герра из Валенсии, которая готова расстаться со своим игроком на примерно тех же условиях, что и "горняки".

Учитывая, что обе сделки Спортинг оценивает как равные, как финансово, так и полезно, окончательный выбор будет за португальским клубом.

Ранее также сообщалось, что Металлист 1925 попрощался с опытным хавбеком.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марлон Гомес

