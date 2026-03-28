Динамо минимально уступило Полесью в спарринге
В субботу, 28 марта, представители украинской Премьер-лиги Динамо и Полесье провели спарринг во время перерыва на поединки национальных сборных.
Товарищеский матч состоялся на тренировочной базе киевского клуба, а хозяева поля потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.
Читай также: Ряд клубов УПЛ поддержал инициативу Полесья по поводу судейства
Единственный гол в спарринге себе в актив записал Николай Гайдучик, который на 62-й минуте переправил мяч в сетку после подачи с углового.
Динамо - Полесье 0:1
Гол: Гайдучик, 62
Динамо: Моргун (Суркис, 46), Вивчаренко (Дубинчак, 74), Тиаре (Михайленко, 68), Биловар, Караваев, Михайленко (Бражко, 46), Ярмоленко (Кабаев, 63), Осипенко (Яцик, 31), Буяльский (Осипенко, 63, Бленуце, 74), Кабаев (Огундана, 31), Герреро.
Полесье (стартовый состав): Бущан, Кострица, Кобернюк, Чоботенко, Майсурадзе, Бабенко, Раско, Шепелев, Брагару, Назаренко, Краснопир.
