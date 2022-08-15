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Шахтер разгромил клуб из Саудовской Аравии в контрольном матче

"Горняки" отправили в ворота соперника пять безответных мячей.
Вчера, 14:27
Шахтер разгромил Аль-Фатех / ФК Шахтер Донецк
Шахтер разгромил Аль-Фатех / ФК Шахтер Донецк
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В понедельник, 15 августа, донецкий Шахтер провел очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Словении.

В поединке, проходившем в формате два тайма по 40 минут, "горнякам" противостоял представитель высшего дивизиона Саудовской Аравии Аль-Фатех.

Команда Игора Йовичевича не испытала особых проблем в матче, разгромив соперника со счетом 5:0.

Еще в первой половине встречи Шахтер отправил в ворота Аль-Фатеха четыре безответных мяча - дубль на свой счет записал Даниил Сикан, а еще по голу забили Владислав Вакула и Сергей Кривцов. Окончательный счет в поединке установил недавно вернувшийся в общую группу после тяжелой травмы нападающий Лассина Траоре, реализовав пенальти.

Шахтер - Аль-Фатех 5:0

Голы: Сикан, 7, 37, Вакула, 25, Кривцов, 34, Траоре, 80+1 (пен.)

Шахтер: Пятов (Шевченко, 55), Бондарь, Кривцов, Чоботенко, Корниенко, Фарина, Джурасек, Очеретько (Крыскив, 55), Кащук, Вакула, Сикан (Траоре, 55).

Сегодня Шахтер и Аль-Фатех проведут еще один контрольный матч, который начнется в 19:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Даниил Сикан Лассина Траоре аль-фатех
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