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Траоре вернулся в общую группу Шахтера

Нападающий возобновил полноценные тренировки после травмы.
Вчера, 16:24
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк
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Нападающий Шахтера Лассина Траоре восстановился после тяжелой травмы.

Как сообщает официальный сайт "горняков", 21-летний футболист вернулся в общую группу донецкой команды и уже приступил к полноценным тренировкам на предсезонном сборе в Словении.

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Напомним, что Траоре перешел в Шахтер минувшим летом из Аякса. Нападающий не играл с сентября 2021 года из-за тяжелой травмы колена. За "горняков" он успел провести 14 матчей, в которых забил девять голов.

Контракт форварда с донецким клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Лассина Траоре входит в сферу интересов турецкого Фенербахче.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Лассина Траоре
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